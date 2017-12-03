ألحق فريق خيتافي الهزيمة الأولى بفريق فالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد ،في الجولة الرابعة عشر من الدوري، والتي شهدت أيضاً فوز ليغانيس على فياريال 3-1.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعب ماركيل بيرغارا الذي أحرز هدف المباراة في الدقيقة 66.



وأكمل فريق خيتافي المباراة بعشرة لاعبين منذ طرد ماورو أرامباري في الدقيقة 25.



ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام يال سوسيداد، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.