قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن ست قاذفات استراتيجية قصفت مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) جنوب شرقي محافظة دير الزور .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم-3"، أقلعت من قاعدة في روسيا، واستهدفت، بغطاء من مقاتلات "سو-30 إس إم" المرابطة في قاعدة "حميميم" باللاذقية، مستودعات ذخيرة وآليات ومواقع محصنة للإرهابيين، ثم عادت إلى قاعدتها.

وقبل يومين، استهدفت 6 قاذفات روسية استراتيجية بعيدة المدى مواقع التنظيم في دير الزور.

واستهدفت قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) خلال تشرين الثاني المنصرم، بعدة ضربات مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم التكفيري.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الإرهابيين.

سيريانيوز