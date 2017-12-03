أعلن الجيش الأردني، يوم الأحد، عم تحرير مواطن خطفته إحدى الجماعات المسلحة في جنوب سوريا.

ونشرت وكالة (بترا) بياناً لقيادة الجيش الأردني قالت فيه إن "القوات المسلحة تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري"،.

وأوضح البيان أن المواطن المختطف كان يقيم في الجنوب السوري منذ زمن طويل، حيث كان "يدير مزارع تعود ملكيتها له".

وتابع البيان أن الجماعات المسلحة التي خطفت حمدان "قد قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه"، لافتاً الى أن حمدان أعيد إلى أسرته في محافظة إربد "بعد اختطاف دام عدة أيام".

ومن جهتهم، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن منهل أحمد عبد الله حمدان هو لاجئ فلسطيني مقيم في الأردن وكان يعرف باسم "منهل السيطري" في بلدة المزيريب بمحافظة درعا جنوبي سوريا التي كان يعيش فيها. واختطف الشهر الماضي من قبل فصيل "فجر الإسلام".

وذكر الناشطون أن "الخاطفين أرسلوا تسجيلا مصورا لذوي المختطف مطالبين بدفع فدية قدرها 150 ألف دولار مقابل الإفراج عنه".

وشهدت المنطقة حالات خطف مشابهة لمدنيين في وقت سابق، طلب منفذوها مبالغ مالية “كبيرة”، مقابل إطلاق سراحهم.

سيريانيوز