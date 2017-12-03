لقي عشرة مهاجرين غير شرعيين قادمين من سوريا مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الأحد، بعدما اصطدمت حافلة تقلهم بشاحنة في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

وقالت وكالة (دوغان) التركية، ان "المهاجرين توفوا مباشرة في الحادث، بينما أصيب 7 آخرين من بينهم سائق الحافلة".

وبينت الوكالة ان "حرس الحدود التركي حاولوا إيقاف الحافلة، التي اجتازت الحدود من سوريا الى تركيا بشكل غير شرعي، لكن سائق الحافلة لم يستجب لنداء حرس الحدود وحاول الهرب ليفقد السيطرة على مركبته ويصطدم بشاحنة صغيرة قادمة بالاتجاه المعاكس".

ولم تذكر الوكالة جنسيات المهاجرين الذين قضوا في الحادث.

وكانت تركيا حذّرت أواخر 2016 الماضي السوريين من دخول أراضيها، واجتياز الحدود بطرق "غير شرعية"، مؤكدة أنها ستستخدم القوة ضدهم في حال تجاهلوا التحذير.

ويحاول العشرات اجتياز الشريط الحدودي مع تركيا التي تحولت الى طريق يعبره الالاف من المهاجرين الراغبين بالوصول الى دول اوروبا عبر المتوسط انطلاقا من شواطئ تركيا.

سيريانيوز