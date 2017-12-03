أعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية، يوم الأحد، أنها تمكنت من طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من ريف دير الزور الشمالي

وأشار بيان للوحدات, نشرته وكالة (رويترز), الى ان عملية طرد"داعش" تمت "بدعم من روسيا والتحالف الدولي".

وأضافت الوحدات أن قوات التحالف والقوات الروسية في سوريا قدمت "الدعم الجوي واللوجيستي والاستشارة والتنسيق على الأرض ".

وكان قائد "وحدات حماية الشعب" الكردية سبان حمو قال لـ«الشرق الأوسط»، يوم السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية" حررت مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات من «داعش»، بفضل غطاء التحالف الدولي بقيادة أميركا ودعم جوي ولوجيستي روسي في غرفة مشتركة في دير الزور.

وانحصر تواجد التنظيم المتطرف في سوريا بمنطقة محدودة في محافظة دير الزور، وفي جيوب صغيرة في محافظة حمص وقرب دمشق وفي جنوب البلاد.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش", الاولى تشنها القوات الكردية, المدعومة من التحالف الدولي, والتي تمكنت من استعادة العديد من الأراضي وحقول النفط, والأخرى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, والتي تمكنت من استعادة العديد من الاراضي ابرزها مدينة البوكمال , كما تمكنت من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عنها.