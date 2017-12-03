أصيب عدد من الأشخاص بجروح, يوم الأحد, جراء سقوط قذائف متفجرة على حي الدويلعة بدمشق و ضاحية الأسد وجرمانا في ريفها.

وأفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدة أشخاص أصيبوا جراء سقوط قذائف على حي الدويلعة بدمشق".

وأضافت أن اصابات وقعت بين عدد من الأهالي في ضاحية إثر سقوط قذائف الهاون التي وصل اجمالي عددها حتى الآن إلى 6 قذائف.

وأشارت المصادر إلى أن "القذائف أدت لوقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين .

وفي جرمانا بريف دمشق, قال مصدر في قيادة الشرطة ان 3مدنيين أصيبوا ووقعت أضرار مادية بقذيفة صاروخية على "دير ابراهيم الخليل" في جرمانا بريف دمشق.

وكانت قذائف سقطت يوم السبت, على باب توما بدمشق وجرمانا وضاحية الأسد في ريفها ما أدى لوقوع جرحى وأضرار مادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين, الأحد, بقصف جوي على مناطق حمورية وعربين ومسرابا وبيت سوى في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية, فيما ترد فصائل المعارضة من خلال استهداف دمشق بالقذائف.