جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره، مساء السبت، بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن نتنياهو قوله, في تصريح مسجل، نشره مكتبه، موجّه لمؤتمر "سابان" (سنوي للحوار الأمريكي الإسرائيلي) المنعقد في الولايات المتحدة, بأن "إسرائيل لن تسمح لإيران، التي تسعى لتدمير إسرائيل، بتطوير أي أسلحة نووية".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تعمل من "منطلق الحفاظ على أمنها ووفقا لاحتياجاتها الأمنية".

وجاء ذلك بعد أيام على اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إيران لم تتمكن بعد من تثبيت وجود عسكري لها في سوري"، مشيرا إلى أن مهمة إسرائيل تتمثل في منع إيران من التواجد قرب الحدود الإسرائيلية.

وتعارض اسرائيل الوجود الايراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة اياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الامر الذي نفته طهران.

وسربت مصادر صحفية, سابقا, معلومات عن اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التواجد الإيراني في سوريا خصوصا في المنطقة الجنوبية المحاذية للجولان المحتل, ودفع النظام السوري لإزالة أي تواجد للميليشيات الإيرانية في جنوب العاصمة دمشق.

وتعد ايران من ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.