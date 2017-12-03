قال مساعد قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية على أكبر ولايتي, يوم الاحد, انه سيتم إخراج الجنود الأمريكيين من مدينة الرقة في وقت قريب, كما اخرجوا من البوكمال, كاشفا عن خطط واشنطن زيادة عدد قواتها في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن ولايتي قوله, خلال مهرجان في طهران, الى ان " الولايات المتحدة الأمريكية أقامت 12 قاعدة عسكرية في سوريا وتنوي زيادة القوات هناك إلى 10 آلاف شخص".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية نفت منذ ايام زيادة حجم قواتها في سوريا مؤكدة ان عددهم تجاوز نحو 500 عسكري فقط.

واضاف ولايتي "عليهم أن يعلموا أنهم سوف يهزمون، هم يريدون أن يحتفظوا بالرقة لأنفسهم؛ لكنهم سيعلمون في القريب العاجل أنه سيتم إخراجهم منها، كما كانوا يتصورون أن بإمكانهم البقاء في البوكمال حيث تم إخراجهم من هناك أيضا."

ودعم التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, عمليات المقاتلين الاكراد العسكرية على مدار اشهر , والتي ادت الى استعادتها من قبضة "داعش".

وسبق ان كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قواتها العسكرية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)..

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من الشهر الماضي, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.