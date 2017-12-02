ستراسبورغ يفاجئ باريس سان جيرمان ويلحق به الخسارة الاولى بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

تجرّع باريس سان جيرمان المتصدر طعم الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم بسقوطه، أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2 السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخاض سان جيرمان (قبل مباراة اليوم) منذ انطلاق الموسم الحالي 20 مباراة ففاز في 18، خمس منها في دوري أبطال أوروبا، مقابل تعادلين في الدوري المحلي أمام مونبلييه (صفر-صفر) ومرسيليا ثاني الترتيب (2-2).



وتوقّف رصيد سان جيرمان عند 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن مرسيليا، فيما صعد ستراسبورغ العائد إلى الدرجة الأولى، من المركز الثامن عشر إلى الرابع عشر برصيد 18 نقطة.



وبقي الأوروغواياني إدينسون كافاني متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا على مقاعد الاحتياط بقرار من المدرب الإسباني أوناي إيمري، توفيرا لجهوده للمباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على أرض بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء المقبل، علما بأن الفريق الباريسي فاز ذهابا 3-صفر.



في المقابل، أشرك إيمري المهاجم البرازيلي نيمار (9 أهداف) الذي سيوقف السبت المقبل في المباراة ضد ليل على ملعب فريقه "بارك دو برانس"، وكيليان مبابي أساسيين.



وبدأ سان جيرمان اللقاء على ملعب "مينو" مهاجما، ثم فوجئ بشباكه تهتز في وقت مبكر بعد ركلة حرة نفذها ديميتري ليينار وتابعها نونو دا كوستا من الرأس الأخضر برأسه في شباك ألفونس أريولا (13).



وانتظر عشاق فريق العاصمة حتى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لإدراك التعادل عبر مبابي الذي تلقى كرة مناسبة من أدريان رابيو (42).



وفي الشوط الثاني، فاجأ ستراسبورغ ضيفه العملاق مجددا وتقدم بالهدف الثاني بعد تمريرة رأسية من دا كوستا إلى الكاميروني-الفرنسي ستيفان باهوكين في الجهة اليمنى لمنطقة الضيوف، تابعها بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى (65).



وشعر إيمري بخطورة الموقف وأجرى تبديلاته الثلاثة في ربع الساعة الأخير، ودفع بكافاني بدلا من الأرجنتيني آنخل دي ماريا، لكن مشكلته لم تحل وذاق طعم الهزيمة الأولى رغم احتساب الحكم رودي بوكيه 10 دقائق كوقت بدل من ضائع. سيريانيوز 2017-12-02 17:38:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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