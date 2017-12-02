حصد مانشستر يونايتد ثلاث نقاط بغاية الأهمية من أرض أرسنال بعد فوزه على مضيفه 3-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكما يوضح ملخص وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر، فقد عرف الشياطين الحمر جيداً من أين تؤكل الكتف، بعد تسجيلهم ثلاثة أهداف من الفرص القليلة التي أتيحت لهم بالوقت الذي دفع به أرسنال ثمن سوء حظ لاعبيه أمام مرمى المتألق الإسباني دي خيا.



وسجّل اهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال كلّ من الإكوادوري فالنسيا (4) ولينغارد (11 و63)، بينما وقع الفرنسي لاكازيت على هدف أرسنال الوحيد (49).



وشهدت مباراة أرسنال ومانشستر طرد الفرنسي بوغبا بسبب الخشونة (74) مما يعني غيابه عن الديربي أمام مانشستر سيتي.



البداية حلت كالصاعقة على جمهور آرسنال المحتشد في المدرجات، فتلقى مرمى فريقه هدفين مبكرين، الأول عن طريق الظهير الأيمن الإكوادوري فالنسيا الذي تلقى تمريرة من بوجبا قبل أن يسدد بين قدمي الحارس بيتر تشيك في الدقيقة الرابعة.



ثم جاء الدور على لينجارد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11 بعد هجمة بدأها لوكاكو، وصلت إلى مارسيال الذي مررها بمهارة يحسد عليها إلى لينجارد، فما كان من الأخير إلا أن وضعها في الشباك.



وقلص آرسنال النتتيجة في الدقيقة 49، عندما رفع سانشيز كرة إلى المنفرد رامزي الذي فشل في السيطرة عليها لتتهادى أمام لاكازيت الذي سدد مباشرة في المرمى.



ورد يونايتد عندما انفرد لينجارد وسدد كرة اصطدمت بجسد الحارس بيتر تشيك قبل أن ترتد من القائم الأيمن.



وبعد فاصل مهاري ودروس في التصدي لمختلف الكرات من النجم المطلق دي خيا، انطلق لينجارد بهجمة مرتدة وأرسل الكرة إلى بوجبا الذي مر بمهارة من أمام لوران كوسيلني قبل أن يعيد الكرة على باب المرمى إلى لينجارد الذي أكملها في الشباك بالدقيقة 63.