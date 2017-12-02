الارجنتيني هيغوايين يقود يوفنتوس لفوز ثمين على ملعب المتصدر نابولي بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

خطف يوفنتوس الفوز من أرض نابولي 1-0 في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي بفضل هدف هيغوايين (12) ليلحق الهزيمة الأولى بصاحب الصدارة.

وردّ الأرجنتيني هيغوايين على صافرات جماهير فريقه السابق بأفضل طريقة عندما ترجم بينية مواطنه باولو ديبالا الذي قاد هجمة مرتدة من منتصف ملعب يوفنتوس (13).



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن نابولي الذي باتت صدارته مهددة (38) نظراً لوجود مباراة للثالث حالياً إنتر ميلان (36) مع كييفو . سيريانيوز 2017-12-02 17:26:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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