واصل ليفربول نتائجه الجيدة بتحقيق فوزه الثالث على التوالي خارج قواعده وجاء على حساب ضيفه برايتون 5-1، في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستعد ليفربول بذلك بأفضل طريقة للقاء الأربعاء على أرضه ضد سسكا موسكو الروسي حيث يكفيه التعادل لضمان تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما سيمنحه الفوز صدارة المجموعة الخامسة.



وحسم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء بشكل كبير بهدفين فصلت بينهما 79 ثانية فقط، الأول برأسية للألماني إيمري جان إثر ركلة ركنية نفذها البرازيلي فيليبي كوتينيو (30) الذي كان أيضاً مهندس الهدف الثاني الذي سجله مواطنه روبرتو فيرمينو إثر هجمة مرتدة (32).



وأضاف فيرمينو هدفاً شخصياً ثانياً له وثالثاً لفريقه في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من المصري المتألق محمد صلاح (48)، قبل أن يرد برايتون بهدف التقليص من ركلة جزاء سجلها غلين موراي (51).



إلا أنّ كوتينيو كوفىء على جهوده بهدف رابع لفريقه من ركلة حرة (87) ثم أهدى مدافع برايتون لويس دانك الضيوف هدفهم الخامس بتحويله كرة كوتينيو في شباك فريقه (89) وذلك للمرة الثالثة منذ بداية الموسم.



ورفع ليفربول رصيده، بفوزه الخامس في المراحل الست الأخيرة ، إلى 29 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بانتظار مباراة أرسنال (28) مع ضيفه يونايتد.



وتواصلت معاناة توتنهام بتعادله مع مضيفه واتفورد بهدف للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (25)، مقابل هدف للبلجيكي كريستيان كاباسيلي (13) في مباراة أكملها النادي اللندني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز.



ورفع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام بيرنلي، مستفيداً من هزيمة الأخير على يد مضيفه ليستر سيتي بهدف سجله غراي منذ الدقيقة 6.



واستهل إيفرتون مشواره مع مدربه الجديد سام ألاردايس، خليفة الهولندي رونالد كومان، بشكل جيد من خلال الفوز على ضيفه هادرسفيلد بهدفين للأيسلندي غيلفي سيغوردسون (47) ودومينيك كالفرت-لوين (73).



وأصبح كريستال بالاس أول فريق في دوري الأضواء منذ عام 1950 يفشل في تسجيل أي هدف في مبارياته العشر الأولى خارج ملعبه، وذلك بتعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون صفر-صفر.



وفاز ستوك سيتي على ضيفه سوانسي سيتي بهدفين للسويسري شيردان شاكيري (36) والسنغالي مامي ضيوف (40)، مقابل هدف للإيفواري ويلفريد بوني (3).