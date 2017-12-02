نشرة جديدة.. أسعار الخضار والفواكه بين الثبات والارتفاع والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم السبت, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا الخيار والملفوف والليمون والتي سجلت انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر البصل والباذنجان والجزر ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة. سيريانيوز



2017-12-02 11:18:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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