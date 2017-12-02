يلتقي وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وريكس تيلرسون على هامش انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالعاصمة النمساوية فيينا يومي 7 و8 كانون الأول الحالي, حيث سيكون الملف السوري على اجندة البحث.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها السبت, أنه "ثمة استعدادات جارية لعقد اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون، على هامش انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالعاصمة النمساوية فيينا يومي 7 و8 كانون لاأول الحالي".

وشددت الوزارة، في بيانها، على أنه "يتم التفاوض على مثل هذا الاجتماع".

يشار الى ان مسؤولا رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية قال في وقت سابق أن الملف السوري سيكون من أهم الملفات التي سيبحثها تيلرسون أثناء جولته المرتقبة، في الدول الأوروبية.

يشار الى ان اخر اتصال بين لافروف وتيلرسون اوائل الشهر الماضي حيث دعا لافروف الى تكثيف الدعم الدولي للتسوية السياسية في سوريا", مؤكدا على ضرورة عدم تسييس التحقيق في استخدام الكيميائي هناك.

سيريانيوز