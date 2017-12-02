حول أتلتيكو مدريد تخلفه 0-1 إلى فوز على ضيفه ريال سوسييداد 2-1، السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

على ملعبه الجديد "واندا متروبوليتانو"، تجنب اتلتيكو مدريد احد ثلاثة فرق لم تهزم حتى اليوم مع المتصدرين برشلونة وفالنسيا، الخسارة الاولى، ليرفع رصيده الى 30 نقطة ومعززا موقعه في المركز الثالث.



والفوز هو الثامن (مقابل 6 تعادلات) لأتلتيكو الذي تخلف في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء تسبب بها حارسه السلوفيني يان اوبلاك باسقاطه ميكل اويارثابال ونفذها بنجاح البرازيلي ويليان جوزيه (29) الذي سجل هدفه الثامن.



وفي الشوط الثاني، أدرك البرازيلي فيليبي لويس التعادل بعد أن تلقى كرة من ساوول نيغيز تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (63).



وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء، تمكن الفرنسي أنطوان غريزمان من منح النقاط الثلاث لأتلتيكو اثر تمريرة رأسية من ساوول تابعها من زاوية ضيفة في قلب المرمى، مسجلاً هدفه الخامس في البطولة.