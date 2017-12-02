برشلونة المتصدر يسقط على ملعبه بفخ التعادل أمام سلتا فيغو بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

سقط برشلونة المتصدر على ملعبه بفخ التعادل2-2 أمام ضيفه سيلتا فيجو السبت على ملعب كامب نو ضمن الجولة 14 من الليجا.

تعادل برشلونة أمام سلتا فيغو هو الأول له هذا الموسم على أرضه، وهي المرة الأولى التي تهتز بها شباك الألماني تير شتيغن في مناسبتين خلال مباراة واحدة هذا الموسم، كما أنّه التعادل الثالث في آخر أربع مباريات بجميع المنافسات.



وتعثر برشلونة مجدداً وهذه المرة على أرضه وأمام فريق من متوسط الترتيب هو سلتا فيغو 2-2 ليعطي دليلاً جديداً على إمكانية انحدار مستواه تدريجياً خلال كانون الأول قبل محطة ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.



احرز هدفي برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 22، ولويس سواريز 62، فيما سجل لسيلتا فيجو أسباس في الدقيقة 20 وماكسي جوميز 72.



ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 36 في الصدارة، فيما وصل سيلتا فيجو للنقطة 18 في المركز الثامن. سيريانيوز 2017-12-02 17:52:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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