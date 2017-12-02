فوت ريال مدريد على نفسه فرصة تقليص الفارق عن المتصدر برشلونة بعدما أضاع نقطتين ثمينتين بتعادله سلبياً مع مضيفه بلباو في المرحلة الرابعة عشرة من الدوي ااسباني لكرة القدم.

ولم يستغل ريال مدريد فرصة تعادل برشلونة المتصدر امام سيلتا فيغو 2-2 وسقط بدوره في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بلباو ليفوت بالتالي الفريق الملكي فرصة تقليص المسافة.



ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل بلابو المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.



قام كريم بنزيما بأولى التهديدات على مرمى أصحاب الأرض، بعدما تبادل لاعبي ريال مدريد عدة تمريرات قصيرة، حتى وصلت للمهاجم الفرنسي الذي سددها في العارضة اليسرى.



جاءت ردة فعل الفريق الباسكي سريعة، وفي الدقيقة 13 سدد المخضرم أدوريز كرة قوية للغاية استغل فيها كايلور نافاس رشاقته ليخرجها ضربة ركنية.



عاد الحارس الكوستاريكي وتألق من جديد ويتصدى لكرة خطيرة من ويليامز داخل منطقة الستة، على اثر ركنية نفذها سوسايتا.



لم تنجح محاولات كرستيانو رونالدو في إختراق جدار بيلباو عبر الجبهة اليمنى في ظل عدم مساندة كريم بنزيما بتحركاته، فيما لجأ لاعبي الوسط لحل التسديد من جديد في الدقيقة 30 عن طريق كروس، ولكن جاءت تسديدته بجوار القائم.



كاد كرستيانو رونالدو يفاجئ الجميع بتسديدة قوية للغاية بيسراه في الدقيقة 70، ولكنها ارتطمت بالجزء الخارجي للقائم الأيمن.



وفي الدقيقة 87 اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه سيرجيو راموس، بعد تدخله بمرفق اليد على مهاجم بيلباو أدوريز.