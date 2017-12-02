أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، أن "ليس هناك أية مؤامرة مع روسيا".

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على (تويتر) تعليقاً على اعتراف مايكل فلين بإعطائه بيانات كاذبة في المحكمة حول اتصالاته بروسيا، "ليس هناك أي مؤامرة بالتأكيد".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق السبت في أول تعليق له على إقرار مايكل فلين مستشاره السابق للأمن القومي بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي إنه ليس هناك تواطؤ على الإطلاق بين حملته الانتخابية وروسيا.

ووافق فلين، في إطار إقراره بالكذب أمس الجمعة، على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب لانتخابات الرئاسة في 2016.

وُجه اتهام يوم الجمعة الى فلين بالإدلاء ببيان كاذب لمكتب التحقيقات الاتحادي في التحقيق الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.

ونفت موسكو ما توصلت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية لمحاولة دعم ترامب. ونفى ترامب أي تواطؤ من جانب حملته ووصف تحقيق مولر بأنه حملة ملاحقة.

سيريانيوز



