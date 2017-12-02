أفادت وسائل إعلامية ومصادر مطلعة, يوم السبت, أن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق, تم ترحيله إلى مصر عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية إلا أن أسرته مازالت في دولة الإمارات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مي شفيق ابنة الوزير الأسبق, قولها أن والدها اقتيد من منزله في الإمارات العربية المتحدة وجار ترحيله إلى القاهرة بعد أيام من إعلانه اعتزام الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في 2018.

ويعتبر شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية ورئيس سابق للوزراء أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في نيسان 2018 إذ قرر السيسي كما هو متوقع الترشح لفترة ثانية.

وأضافت مي شفيق أن مسؤولين إماراتيين جاءوا واصطحبوا والدها من المنزل يوم السبت ورحلوه إلى القاهرة.

وتابعت "احنا كنا مسافرين رايحين فرنسا وجم (جاؤوا) هنا خدوه ورحلوه بطيارة برايفت (خاصة). قالوا إنهم هيرحلوه لمصر ", وتابعت " مجرد رشح نفسه رحلوه لمصر".

وكانت مي قد صرحت يوم الجمعة, أن والدها يستعد للسفر إلى أوروبا والولايات المتحدة للاجتماع بالجاليات المصرية هناك ثم يعود إلى مصر لبدء حملته الانتخابية, مضيفة انه "منع من السفر قبل أيام لكنه تلقى تأكيدات بأن بإمكانه التنقل بحرية", ولم تحدد من قدم تلك التأكيدات, ومن جانبها نفت الإمارات تقييد تنقلاته.

في الوقت نفسه, ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية , أن شفيق غادر دولة الإمارات متجها إلى مصر لكن أسرته ما زالت موجودة في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر إماراتي مسؤول قوله "عائلة الفريق أحمد شفيق ما زالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ".

من جهتها, قالت محاميته أيضا في صفحتها على فيسبوك أن الوزير الأسبق اقتيد من المنزل.

وفي السياق نفسه, قال مصدرا قضائيا مصريا أن شفيق ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا جنائية في الوقت الحالي لكن كانت هناك قضايا ضده في السابق إما حكم فيها بالبراءة أو حفظت , مضيفاً "ليس لدينا معلومات عن الترحيل".

وكان احمد شفيق أعلن الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ من الامارات التي كان يقيم فيها أنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

كما قابلت دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان شفيق اعتزامه الترشح لرئاسة مصر بالصمت.

وكان شفيق قد خسر انتخابات 2012 أمام محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يسافر إلى الإمارات للإقامة فيها.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الآن عن نية الترشح لفترة ثانية, وبخلاف شفيق قال آخرون أقل أهمية إنهم سيخوضون الانتخابات.

وكان السيسي قد أعلن وهو قائد الجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وفاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام التالي بأصوات أغلبية كاسحة من بين من شاركوا في الاقتراع.

ويشار إلى أن ذلك جاء في وقت تكافح فيه حكومة السيس للقضاء على متشددين ينشطون في شمال سيناء كما تطبق برنامج إصلاح مؤلما منذ العام الماضي لإحياء الاقتصاد يقول منتقدوه أنه خفض شعبيته .

سيريانيوز