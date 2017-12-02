كشفت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، يوم الجمعة, ان اكثر من 13 مليون شخص, بينهم 5.6 مليون سوري, بحاجة لمساعدات انسانية في سوريا.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن مولر قولها, خلال مؤتمر صحفي عقدته بمكتب الأمم المتحدة بمدينة غازي عنتاب التركية, أن اتفاقية مناطق خفض التوتر بسوريا، المبرمة، بين تركيا وروسيا وإيران، "سهلت عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا – تركيا – ايران) في ايلول الماضي, خلال اجتماع استانا بايلول الماضي, الى اتفاق يقضي بانشاء 4 مناطق خفض التوتر بسوريا, يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاثة لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن" المدنيين لا يزالون يواجهون مخاطر تهدّد حياتهم، جراء اشتداد الاشتباكات التي تنشب أحيانا في محافظة ديرالزور والمناطق المحاصرة، الأمر الذي يشكل عائقاً مهماً أمام إيصال المساعدات إلى المحتاجين هناك".

وتعيش عدة مناطق ظروفا انسانية صعبة, وتقع تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة , ويأتي في مقدمتها الغوطة الشرقية والتي تشهد تدهور في الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل العمليات العسكرية من قصف ومعارك.