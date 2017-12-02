أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياويان، استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار الدولة السورية من دون أي شروط مسبقة، بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن شيه، قوله في تصريح للصحفيين في جنيف، يوم الجمعة "سلطاتنا قالت إن الصين مستعدة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار عندما تبدأ، والحكومة الصينية ستشجع الشركات الصينية على إقامة المشاريع هناك ".

وأضاف شيه ان "الصين مستعدة للمشاركة لكن نريد أن تنضم إلينا الدول الأخرى في المجتمع الدولي ".

وأشار شيه إلى أن "عملية إعادة الإعمار يجب ان تجرى حتى يصبح الوضع مستقرا، وأن يصمد وقف إطلاق النار ويجب ان تحصل من دون شروط مسبقة، على أن يتمّ ضمان أمن الشركات التي تعمل على الأرض".

وسبق ان اعلنت السلطات السورية الشهر الجاري ان سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ويشار إلى أنه أكثر من 6 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا التي أسفرت عن مقتل مئات ألوف الأشخاص ونزوح ولجوء ملايين آخرين، وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة فان سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمارها.

سيريانيوز



