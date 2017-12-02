نفى المبعوث الصيني إلى الملف السوري شياو يان, يوم الجمعة, إرسال بلاده قوة عسكرية إلى سوريا, وذلك خلال لقاء مع رئيس وفد المعارضة السورية الى جنيف نصر الحريري.

وبحسب موقع "الائتلاف الوطني" الالكتروني, فان المبعوث الصيني نفى لنصر الحريري رسمياً وبشكل قاطع إرسال بلاده أي قوة عسكرية أو أمنية إلى سوريا.

وكانت وكالة ( سبوتينك) الروسية اشارت اواخر الشهر الماضي الى ان وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للقوات المسلحة الصينية "نمر الليل المظلم" وصلت إلى مدينة طرطوس.

وشدد المبعوث الصيني إلى ضرورة "الاستمرار في الانخراط الإيجابي في جولة المفاوضات الحالية".

من جهته, أكد نصر الحريري أن "المعارضة السورية جاءت بوفد واحد إلى جنيف للمشاركة في مفاوضات جدية ومباشرة مع النظام السوري"، داعياً "المجتمع الدولي للضغط على النظام للانخراط بتلك العملية".

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث اجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق او نتائج, وسط تشديد المعارضة على ان ضرورة بحث مسالة مصير الاسد والانتقال السياسي, وهذا مايرفضه الوفد الحكومي.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, الى وفدي النظام السوري والمعارضة.

ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الاول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث اشار دي ميستورا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.