تجدد سقوط قذائف الهاون على مدينة دمشق وريفها, يوم السبت, مما اسفر عن وقوع مصابين في منطقة باب توما وكشكول وضاحية الاسد .

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ (سانا), بأن "المجموعات المسلحة أطلقت قذيفة هاون سقطت ضمن الكنيسة المريمية بحي باب توما ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأشار المصدر إلى أن "سقوط قذيفة صاروخية اطلقتها المجموعات المسلحة على محطة كهرباء كفرسوسة ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع إصابات بين المدنيين".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة هاون انفجرت بالقرب من كنيسة المريمية في حي القشلة بمنطقة باب توما بدمشق, مااسفر عن اصابتين اثنتين.

واشارت المصادر الى سقوط قذيفة في منطقة كفر سوسة بالقرب من مركز بحوث الطاقة اقتصرت أضرارها على الماديات.

ولفتت المصادر الى سقوط عدة قذائف في محيط منطقة الدويلعة شرق دمشق

وفي ريف دمشق, تحدثت المصادر عن وقوع مصابين نتيجة سقوط عدة قذائف على ضاحية الاسد وكشكول بمنطقة جرمانا .

وجاء ذلك عقب ساعات على سقوط اكثر من 6 قذائف على ضاحية الاسد بريف دمشق ما أسفر عن وقوع اضرار مادية.

وكانت قذائف سقطت, يوم الاثنين، على مناطق منطقة باب مصلى والزبلطاني بدمشق، كما سقطت 11 قذيفة على ضاحية الاسد بريف دمشق.

ويتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية, فيما ترد فصائل المعارضة من خلال استهداف دمشق بالقذائف.