تختبر "يوتيوب" ميزة تشابه ميزة القصص في "فيسبوك" و"سناب شات"، باسم Reels، وذلك لمدوّنتها الخاصّة بأصحاب القنوات.

وبحسب "عالم التقينة"، فإنه يُمكن عبر الميزة الجديدة اختيار مقاطع من الهاتف وإضافة تأثيرات لونية وصوتية لها ودمجها في مقطع واحد ورفعها على المنصّة.



وعلى عكس ميزة القصص في المنصات الأخرى، فإن المقطع المختار، لن يحدد بفترة ظهور معينة، بل يُمكن للمستخدم التحكّم بزمن ظهوره في تبويب خاص.



ولن تكون مقاطع الفيديو ظاهرة أعلى الشاشة مثلما هو الحال في بقيّة الشبكات الاجتماعية، بميزة القصص.

وهذه الميزة متاحة لمدونة أصحاب القنوات، حيث أطلقت "يوتيوب" سابقاً تبويباً اجتماعياً يتيح لأصحاب القنوات التي تمتلك أكثر من 10 آلاف مُشترك نشر محتوى خاص للتفاعل والتواصل مع المُشتركين بطريقة أفضل.