أعلنت "آبل" أنها تعمل على تطوير شريحة لتنظيم استهلاك الطاقة في هواتف "آيفون"، والتخلي عن الاعتماد على شركات خارجية في سبيل الاستقلالية.

وبحسب " asia.nikkei"، فإن تطوير "آبل" شريحة إدارة الطاقة يعني التخلي عن شركةDialog لأنصاف النواقل التي كانت توردها لها، وإن الشركة ستعتمد على شريحتها في نصف هواتف "آيفون" المنتجة العام المقبل، في حين يرى البعض أنها قد لا تنتهي من تجهيزها حتى عام 2019.

وتدير هذه الشرائح عمر البطارية، وعملية شحن الهاتف واستهلاك الجهاز للطاقة. وستتمكن شريحة إدارة الطاقة المتقدمة من "آبل" بتقديم إمكانيات رقابة وتحكم أفضل في الاستهلاك ما يحسن من عمر البطارية.



وتخلت "آبل" عن خدمات Imagination Technologies في تصميم شريحة الرسوميات واستبدلتها بشريحة من تصميمها الخاص.



وتهدف "آبل" من سياسة التخلي، إلى خفض التكاليف من جهة وتأمين سلاسة أكبر في عمليات التصنيع من جهة أخرى.