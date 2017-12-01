أطلقت "تويتر"، تطبيق "تويتر لايت" على متجر "غوغل بلاي" في 24 دولة، بعد اختباره لفترة في الفلبين.

وبحسب وسائل اعلام، يمكن للمستخدمين في مصر، وفلسطين، وتونس الاستفادة من التطبيق، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى منها ماليزيا وجنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل أيضًا.

والتطبيق الجديد، عبارة عن نسخة مخففة من "تويتر"، تتيح تصفح التغريدات واستخدام الشبكة الاجتماعية دون استهلاك كبير في باقة الإنترنت، ودون الحاجة لوجود اتصال سريع.

ورصدت الشركة ازدياد مُعدّل التفاعل مع التغريدات والتغريد بواسطة التطبيق الجديد بنسبة 50٪، الأمر الذي يجعله خيارًا جيّدًا للدول التي لا يتوفّر اتصال سريع للإنترنت فيها.

ويقوم التطبيق بإيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو بشكل آلي، بحيث يختار المستخدم ما يرغب بمشاهدته، وهذا يعني بشكل أساسي عرض النصوص فقط.

وتبلغ مساحة التطبيق نحو 3 ميغابايت لا أكثر، الأمر الذي يجعله ملائمًا كبديل عن التطبيق الرسمي.