قدمت "آبل" ادعاءاً ضد "كوالكوم" تتهمها به بانتهاك براءات اختراع حول توفير الطاقة، استخدمتها الأخيرة في أبرز معالجاتها.

ونقلت "رويترز" عن "آبل" قولها إن "معالجي سناب دراغون 800 و820 اللذين استخدمتهما شركات الهواتف الذكية في أبرز هواتفها، تنتهك 8 براءات اختراع حول توفير طاقة البطارية".



واتهمت "كوالكوم" هذا العام، شركة "آبل" بانتهاك 6 براءات اختراع من بينها ما يتعلق باستهلاك الطاقة والبطارية أيضاً، وطالبت السلطات بمنع استيراد هواتف "آيفون" المصنعة في الصين إلى داخل الولايات المتحدة.



وبدأ خلاف قضائي بين الشركتين بداية العام الجاري، باتهام "آبل" لـ "كوالكوم" بإساءة استخدام موقعها في السوق لفرض رسوم ترخيص مرتفعة من أجل استخدام "آبل" موديماتها في هواتف "آيفون".