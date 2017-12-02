أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن الأمل في توسيع مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, مشددة على مواصلة المفاوضات السورية في مدينة جنيف.

ونقلت وسائل اعلام عن ممثل في وزارة الخارجية الأمريكية ان "القضية السورية مهمة جدا، وإن المهمة الرئيسية هي جذب انتباه شركائنا الروس إلى مفاوضات جنيف وتوسيع مناطق خفض التصعيد الناجحة جدا والتي تسمح بإنقاذ الكثير من الأرواح".

وكان تيلرسون اشار, يوم الثلاثاء الى وجود تقارب في وجهات النظر الأمريكية - الروسية، حول كيفية إنهاء الصراع في سوريا.

وسبق ان كشف تيلرسون عن مساعي لضم مناطق جديدة في سوريا الى مبادرة تخفيف التصعيد, في حين اشارت موسكو الى ان هذا الموضوع سابق لاوانه.

وتم الاتفاق منتصف ايلول الماضي والذي جرى بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وتتواصل الجولة الثامنة من المفاوضات السورية والتي انطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة جنيف برعاية اممية, على تعقد المرحلة الثانية من المفاوضات يوم 8 الشهر الجاري.