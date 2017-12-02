أرجع مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، يوم الجمعة, سبب عدم تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف8, إلى شروط المعارضة السورية والتي وصفها "بالتعجيزية".

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بورودافكين, في تصريح للصحفيين قوله, ان " الأمم المتحدة بذلت جهودا جبارة لتحقيق تقدم في المحادثات، ونحن ممتنون لهم لإنجازهم هذا العمل الكبير, لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ".

وأوضح المسؤول الروسي أن سبب عدم إحراز نجاح في الجولة يعود الى شروط المعارضة الغير قابلة للتطبيق, موضحا أن وفد المعارضة جاء لمناقشة اقالة الرئيس بشار الاسد , و هذا ليس موقفا تفاوضيا, إنه مطلب عبثي، ليس فقط لا يمكن تقبله، بل ويعد استفزازا مكشوفا للوفد الحكومي الذي جاء إلى مفاوضات جنيف".

وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين رفض، يوم الخميس, مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد خلال المفاوضات, رداً على إعلان رئيس وفد المعارضة السورية بان هدف مجيء وفده لجنيف هو بحث مسألة الأسد.

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث اجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق او نتائج.

ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الاول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث اشار دي ميستورا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.