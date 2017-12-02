أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, يوم الجمعة, أن بلاده ستمتنع عن تسليح المقاتلين الأكراد بسوريا, في ظل قرب انتهاء العمليات الهجومية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا

ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس قوله, في حديثه للصحفيين على متن طائرة عسكرية في طريقها إلى القاهرة, إن "وحدات حماية الشعب" الكردية مسلحة, ومع وقف التحالف للعمليات الهجومية، من الواضح أنهم ليسوا بحاجة للسلاح بل بحاجة إلى الأمن وقوات الشرطة وقوات محلية ليتأكد الناس من أن داعش لن تعود".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن ستوقف تسليح "وحدات حماية الشعب" الكردية, و" سنمضي تماما على غرار ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن واشنطن ستسحب كافة الأسلحة التي من شأنها تهديد تركيا، من يد تنظيم "وحدات الشعب الكردية" في سوريا.

وكان البنتاغون اعلن قبل ايام انه يجري مراجعة على التعديلات الخاصة بالدعم العسكري المقدم للمقاتلين الاكراد في سوريا, بناء على المتطلبات العسكرية, مشيرا الى انه سيواصل التعاون مع القوات الكردية.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي أجراه الشهر الماضي، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بوقف بلاده دعم تنظيم "ب ي د" شمالي سوريا بالأسلحة.

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن بخصوص تزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا, معربة عن قلقها حيال ذلك.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".