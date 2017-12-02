دعت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الجمعة, روسيا إلى ممارسة ضغوطات على النظام السوري من اجل السماح لإيصال مساعدات إنسانية الى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت, بحسب تغريدات عبر حسابها على (تويتر), الوضع في منطقة الغوطة بانه "حرج", مطالبة موسكو بالضغط على النظام السوري للسماح بتنفيذ عمليات إجلاء وإيصال أغذية وأدوية لإنقاذ الأرواح".

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية "لا تلعبوا السياسة مع عائلات تعاني من الجوع"، داعية إلى "تأكيد الهدنة ووقف العنف والسماح بوصول الأمم المتحدة إلى المناطق المنكوبة".

وسلطت منظمات اممية ودولية مؤخرا الضوء على الوضع الصحي و الإنساني المتدهور الذي يعاني منه المدنيين في منطقة الغوطة, مشيرة إلى أن المحاصرين بالمنطقة يأكلون من النفايات, فضلا عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع, وارتفاع حاد في سوء التغذية بين الاطفال, حيث ان 50 شخص بحاجة الى اجلائهم بشكل فوري

وتقدمت موسكو باقتراح يقضي بوقف اطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية, حيث طالبت الامم المتحدة بتنفيذ الخطة واشارت الى موافقة الحكومة السورية على ذلك.

وتدهور الوضع الإنساني في الغوطة جراء ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل العمليات العسكرية من قصف ومعارك, فيما دخلت خلال شهر قوافل مساعدات انسانية اممية بالتعاون مع الصليب الاحمر الى المنطقة على 3 دفعات

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي.