تجدد سقوط قذائف الهاون على مدينة دمشق, يوم السبت, مما اسفر عن حدوث اصابتين في منطقة باب توما.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة هاون انفجرت بالقرب من كنيسة المريمية في حي القشلة بمنطقة باب توما بدمشق, مااسفر عن اصابتين اثنتين.

واشارت المصادر الى سقوط قذيفة في منطقة كفر سوسة بالقرب من مركز بحوث الطاقة اقتصرت أضرارها على الماديات.

وجاء ذلك عقب ساعات على سقوط اكثر من 6 قذائف على ضاحية الاسد بريف دمشق ما أسفر عن وقوع اضرار مادية.

وكانت قذائف سقطت, يوم الاثنين، على مناطق منطقة باب مصلى والزبلطاني بدمشق، كما سقطت 11 قذيفة على ضاحية الاسد بريف دمشق.

ويتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية, فيما ترد فصائل المعارضة من خلال استهداف دمشق بالقذائف.