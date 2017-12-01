أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الجمعة, أن القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى من طراز "تو 22 أم 3" وجهت ضربة إلى مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، ونشرته وكالة (تاس) الروسية, أن " ستة قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو 22 أم 3" وجهت ضربة جماعية إلى مواقع إرهابيي "داعش" في محافظة دير الزور ".

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات أقلعت من الأراضي الروسية ودمرت مواقع محصنة لعناصر "داعش" والمعدات التابعة لهم .

وأعلنت وزارة الدفاع تدمير كافة الأهداف المحددة، ما تم تأكيده بوسائل المراقبة الموضوعية.

ولفتت الوزارة إلى أن مقاتلات "سو 30 أس أم" من قاعدة حميميم رافقت القاذفات الروسية فوق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، عن تدمير أكثر من 900 موقع للمسلحين في سوريا، عبر نحو 420 طلعة جوية نفذتها القوات الروسية الأسبوع الماضي.

كما أعلنت روسيا, الأسبوع الماضي, عن تحرير أكثر من 98% من الأراضي من قبضة تنظيم "داعش" في سوريا، كما قام الطيران الروسي بتدمير أكثر من 1320 موقعا للإرهابيين.

واستهدفت قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) خلال تشرين الثاني المنصرم، عدة ضربات إلى مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم التكفيري.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الإرهابيين.

سيريانيوز