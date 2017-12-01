انطلقت يوم الجمعة المرحلة الثانية من انتخابات الإدارة المحلية التي تنظمها الإدارة الذاتية الكردية على ثلاث مراحل في ما يعرف باسم (روج افا) التي تتضمن 3 أقاليم هي عفرين, الجزيرة والفرات.

وأفادت مصادر اعلامية أن "مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا، بالتوقيت المحلي في الاقاليم الثلاثة", مشيرة الى أن عملية التصويت ستنتهي في الساعة الثامنة مساء، بموجب القرار الصادر عن “المفوضيات العليا المستقلة للانتخابات”.

وتتضمن الأقاليم الثلاثة 6 مقاطعات، وهي الحسكة وقامشلي وكوباني (عين العرب) وكري سبي (تل أبيض) وعفرين والشهباء.

ويتنافس في إقليم الجزيرة بحسب بي بي سي 3149 مرشحا، بالإضافة إلى 367 مرشحا مستقلا قسموا على قائمتين هما الأمة الديمقراطية والائتلاف الوطني الكردي.

كما يتنافس في إقليم عفرين 1550 مرشحا بالإضافة إلى 82 مرشحا مستقلا على قائمتي الأمة الديمقراطية والائتلاف الوطني الكردي.

ويتنافس في إقليم الفرات 1213 بالإضافة إلى 92 مرشحا مستقلا توزعوا على 3 قوائم هي الأمة الديمقراطية, الوحدة, والحزب اليساري.

وتنقسم الانتخابات في روج أفا إلى ثلاث مراحل، جرت الأولى منها في 22 أيلول 2017 حيث تم اختيار الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلاً وامرأة) لما يطلق عليه الكومونات، أي اللجان المحلية للحارات والأحياء.

وسيتم في المرحلة الثانية اليوم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم من أصل ثلاثة يشكلون روج أفا.

أما المرحلة الثالثة والنهائية ستكون في 19 كانون الثاني المقبل إلى انتخاب "مجلس الشعوب الديموقراطية" لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.

كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.

و أعلن الأكراد في آذار عام 2016 النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

سيريانيوز