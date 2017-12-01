حقق كليفلاند كافالييرز، وصيف بطل الموسم الماضي، فوزه العاشر على التوالي وجاء على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 121-114، فيما واصل كايري إيرفينغ تألقه وأعاد بوسطن سلتيكس إلى سكة الانتصارات بالفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-97 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد طرده في الربع الثالث من المباراة السابقة ضد ميامي هيت (108-97) بسبب تهجمه على الحكم، حافظ ليبرون جيمس على هدوئه هذه المرة رغم اعتراضه في أكثر من مناسبة على القرارات التحكيمية دون عواقب، وأنهى اللقب كأفضل مسجل في صفوف فريق المدرب تايرون لو برصيد 24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.



وواصل لاعب كليفلاند السابق كايري إيرفينغ تألقه مع بوسطن سلتيكس بقيادة الأخير إلى فوزه الـ19 في 21 مباراة، وجاء على حساب ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-97.



وتجاوز إيرفينغ حاجز الـ30 نقطة للمرة الخامسة هذا الموسم بتسجيله 36 نقطة، وأضاف آل هورفورد 21 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وماركوس موريس وجايسون تاتوم 17 و15 نقطة على التوالي ليساهموا أيضاً في عودة فريقهم سريعًا إلى سكة الانتصارات وتعويض الخسارة التي مني بها الإثنين أمام ديترويت بيستونز.



وفي المباريات الأخرى، تألق ويل بارتون وقاد فريقه دنفر ناغتس لفوز مثير على ضيفه شيكاغو بولز 111-110 بتسجيله 37 نقطة، بينها سلة الفوز في آخر 3,2 ثانية من اللقاء، فيما فاز ميلووكي باكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 103-91، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز 126-107.