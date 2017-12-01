ألحق فريق المحافظة الهزيمة الأولى بحامل اللقب الجيش هذا الموسم بهدفين مقابل هدف واحد في المرحلة السابعة من الدوري السوري لكرة القدم.

وتمكن المحافظة من قلب كل التوقعات وفاز على الجيش في الوقت بدل الضائع وتحديدا عند الدقيقة 93 عبر أحمد غلاب بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي حيث سجل الجيش أولا عند الدقيقة 33 عبر أحمد الأشقر وعادله رائد حليمة عند الدقيقة 40.



واستطاع الوافد الجديد إلى الدوري حرفيي حلب الفوز على تشرين الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل سجله فراس محمد عند الدقيقة 69 ليثبت أنه قادم بقوة وليس فريقا عابرا في الدوري.



وحقق الوحدة فوزه الخامس على التوالي في الدوري بعد تغلبه على الوثبة بهدف باسل مصطفى عند الدقيقة 74 في المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد في حمص ليعتلي سلم الترتيب.

وتغلب المجد على الكرامة بهدف دون رد على ملعب تشرين بدمشق سجله أحمد قضماني عند الدقيقة 23 في المباراة التي كان فيها المجد هو الأميز ولاسيما في الناحية الهجومية حيث تميز مهاجموه بالتناغم وتغيير المراكز والجهات ما أدى إلى خلخلة دفاع الكرامة وخاصة من الناحية اليسرى.



وعلى الملعب البلدي في حماة فاز فريق الطليعة على حطين بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب عزام خزام عند الدقيقة 74 أما الاتحاد فانتظر حتى الدقيقة 50 ليسجل في مرمى الجهاد عن طريق زكريا حنان وعزز النتيجة عند الدقيقة 64 عبر عبدالله النجار ما جعل جماهير ملعب رعاية الشباب تشجع فريقها حتى نهاية المباراة.



وفي المباراة السابعة والأخيرة واصل الشرطة تقديم أدائه العالي بفوزه على النواعير بهدفين سجلهما مصطفى الشيخ يوسف ومحمد عوض في الدقيقتين 9 و34 مقابل هدف وحيد للنواعير سجله أنس الشوا عند الدقيقة 34.



وبهذه النتائج يتصدر الوحدة الترتيب برصيد 15 نقطة يليه تشرين بالرصيد ذاته بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة يليه الشرطة ب12 نقطة فالجيش ب11 نقطة ثم الاتحاد وحرفيي حلب والمجد ب11 نقطة فالوثبة والمحافظة ب9 نقاط ثم الكرامة والطليعة ب8 نقاط فحطين ب5 نقاط والنواعير ب4 نقاط وأخيرا الجهاد بنقطة وحيدة.