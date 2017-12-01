أسفرت عملية قرعة نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي أقيمت الجمعة في قصر الكرملين في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو، عن مجموعات قوية أبرزها المجموعتان الثانية، والسابعة.

وجاءت القرعة قاسية بالنسبة للمنتخب المغربي، إذ أنه وقع في مجموعة قوية تضم البرتغال بطل أوروبا وإسبانيا وإيران. فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبي مصر والسعودية إلى جانب روسيا وأوروغواي. أما تونس فستواجه إنكلترا وبلجيكا وبنما في المجموعة السابعة.



وأوقعت القرعة منتخبي مصر والسعودية في نفس المجموعة (الأولى)، إلى جانب روسيا البلد المضيف وأوروغواي. ويخوض السعوديون مباراة الافتتاح أمام روسيا في 14 حزيران على ملعب "لوجنيكي".



البطولة ستكون قوية وصعبة لـ "أسود الأطلس" العائدين إلى كأس العالم بعد غياب استمر عشرين عاما، إذ أنهم يواجهون أبطال أوروبا البرتغاليين بقيادة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وإسبانيا بطلة العالم في 2010 والتي جددت تشكيلتها واستعادت توازنها بعد الإخفاق التام الذي سجلته بنسخة 2014 في البرازيل حيث خرجت خائبة من الدور الأول.



الأمر لن يقل صعوبة بالنسبة إلى المنتخب التونسي، فزملاء الوهبي الخزري سيواجهون بلجيكا وجيلها الذهبي بقيادة لاعب تشلسي إدين أزار، إضافة إلى منتخب إنكلترا المتماسك. ولكن المغرب وتونس لديهما لاعبون متميزون بإمكانهم منافسة هذين الفريقين، ولن يسافرا إلى روسيا لأجل السياحة.



من جهته، وقع المنتخب المصري في مجموعة تؤهله لتخطي منافسيه – روسيا والسعودية وأوروغواي – وكسب تأشيرة التأهل لدور الستة عشر. وستكون مهمته الأولى تفادي الخسارة في مباراة الافتتاح أمام البلد المضيف قبل السعي للفوز في مباراتيه الثانية والثالثة.