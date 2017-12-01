صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس للاحتلال الإسرائيلي، وسط أنباء عن قرب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة كعاصمة للدولة العبرية.

وقالت وسائل إعلام أن " 151 دولة أكدت أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك، أنه لا صلة للقدس بإسرائيل".

وامتنعت 9 دول عن التصويت، في حين دعمت ست دول هي "إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو".

وبحسب وسائل إعلام، فقد صدر في أعقاب التصويت، قرار أممي ينص على أن "أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس، غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، وخاصة في الحرم القدسي الشريف.

من جانبه، أعرب الطرف الأمريكي عن خيبة أمله من القرار الصادر، قائلا إن هذا هو القرار الأممي الـ18 الموجه ضد الكيان الإسرائيلي منذ بداية العام.

ومن جهتها نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين قولهم ان " ترامب يدرس خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة لإسرائيل، تليها خطوة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.

كان ترامب قد تعهد في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنه أرجأ في حزيران تنفيذ ذلك مشيرا إلى رغبته في إعطاء فرصة لحملة السلام التي يقودها صهره ومستشاره المقرب جاريد كوشنر.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها إليها بعد ذلك في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

سيريانيوز