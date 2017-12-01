قال رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري، يوم الجمعة، إنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة في حال بقي بيان الرياض 2 قائماً، متهماً المبعوث الأممي الخاص بتجاوز ولايته.

ونقلت وكالة (سانا) عن الجعفري قوله في مؤتمر صحفي عقب جولة ثالثة من المحادثات مع دي ميستورا في جنيف8، ان " بيان الرياض 2 مرفوض جملة وتفصيلا ولن ندخل في محادثات مباشرة في حال مازال قائما."

وتابع الجعفري أن "من صاغ لغة بيان الرياض 2 كان يسعى لتلغيم مهمة المبعوث الخاص"، مشيرا إلى أنه "لا زلنا نعمل على الشكل ولم ندخل في المضمون بعد".

ولفت الجعفري الى ان وفد النظام سيغاد جنيف غداً السبت، مؤكدا أن مسار جنيف لا يدور في حلقة مفرغة واتفقنا على جدول أعمال يتضمن مناقشة السلات الأربع.

وأكد الجعفري ان "اللغة التي استخدمت في بيان الرياض 2 هي شروط مسبقة وهذا يخالف قرار مجلس الأمن 2254."

ونوه رئيس وفد النظام الى انه "كان هناك تركيز جاد من قبلنا حول ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي، مشيرا إلى أن ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي التي قدمتها سوريا مدخل لبناء قواسم مشتركة وثقة وطنية".

واعتبر الجعفري أن "دي ميستورا تجاوز ولايته بطرح ورقته الخاصة علينا وطلب أن تكون ورقته أساسا للنقاش."

وكان وفد النظام في جنيف برئاسة الجعفري عقد في وقت سابق من يوم الجمعة، جلسة محادثات رسمية ثالثة مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ووصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري امس الاربعاء, إلى جنيف بعد امتناعه عن الحضور الثلاثاء، إلى المحادثات بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز