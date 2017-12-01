قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، يوم الجمعة، إن المسلحين في سوريا تلقوا ضربة ساحقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التهديد المتأتي من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لا يزال قائما.

ونقلت وسائل اعلام عن مديفيديف قوله في كلمة ألقاها في جلسة رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سوتشي الروسية، "بفضل جهودنا وكذلك بفضل جهود شركائنا من إيران وتركيا والأطراف المعنية الأخرى قمنا بضرب المسلحين في سوريا ضربة قاصمة. لكن الخطر المتأتي من جانب تنظيم داعش لا يزال قائما. وعلينا طبعا القيام بحل هذه القضية".

وأشار مدفيديف أيضا إلى أن "الإرهاب الدولي يتحدى جديا العالم كله".

وقدمت كل من إيران وروسيا دعماً للجيش النظامي في حربه ضد "داعش" ومجموعات أخرى، في حين دعمت تركيا فصائل معارضة سورية في محاربة التنظيم عبر عملية "درع الفرات" التي مكنتها من السيطرة على مناطق شمال سوريا.

وامتد تهديد "داعش" خلال السنوات الماضية إلى دول عربية وأجنبية عدة، حيث قام أتباع التنظيم بتنفيذ هجمات انتحارية في مختلف المناطق أسفرت عن سقوط ضحايا.

سيريانيوز