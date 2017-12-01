لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرين، يوم الجمعة، في هجوم مسلح نفذته حركة "طالبان" استهدف كلية الزراعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وقال المكتب الصحفي في الجيش إن "قوات الشرطة والجيش التي تم استدعاؤها للموقع، قتلت كل المهاجمين في كلية الزراعة في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان بعد ساعتين تقريبا من بدء الهجوم".

وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في رسالة على لسان المتحدث باسمها محمد خراساني إن "الحركة استهدفت بؤرة لجهاز المخابرات التابع للجيش."

وقال قائد الشرطة في مدينة بيشاور طاهر خان إن "المسلحين وصلوا إلى الكلية وهم يرتدون النقاب".

ولقي 134 طفلاً في المدرسة العامة للجيش في بيشاور حتفهم، بهجوم دام نفذه مسلحون من "طالبان" في كانون الأول 2014.

وتقاتل حركة "طالبان" الباكستانية للإطاحة بالحكومة وتطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. وترتبط هذه الحركة من خلال تحالف فضفاض بحركة طالبان الأفغانية التي حكمت معظم أفغانستان حتى الـ 2001 .

سيريانيوز