أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوم الخميس، أن واشنطن ستسحب كافة الأسلحة التي من شأنها تهديد تركيا، من يد تنظيم "وحدات الشعب الكردية" في سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن المتحدث باسم دائرة الشرق الأوسط في البنتاغون، إريك باهون، قوله إنه "غير مخول بالإفصاح عن الأرقام ولوائح الأسلحة".

وأضاف باهون "سنجمع الأسلحة التي قد تشكل تهديدا لحليفتنا تركيا. والأتراك لديهم لوائح بهذه الأسلحة".

ونوه المتحدث الامريكي إلى أنه " لن يتم سحب المعدات غير القتالية التي زودت بها وحدات حماية الشعب على غرار الجرافات وكاسحات الألغام، وناقلات جنود من طراز هامفي، وما سيتم سحبه هو عربات مدرعة من طراز MRAP وبنادق رشاشة، وقاذفات صاروخية، والأسلحة الأخرى المضادة للدروع".

وأكدت تركيا، يوم الاثنين، على مطالبة واشنطن بالالتزام بوعودها فيما يخص التوقف عن تسليح الوحدات الكردية السورية.

وكان البيت الأبيض قد نقل يوم الجمعة عن ترامب قوله إنه أبلغ إردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.

ووجهت تركيا سابقا انتقادات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

سيريانيوز