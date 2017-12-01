أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن تدمير أكثر من 900 موقع للمسلحين في سوريا، عبر نحو 420 طلعة جوية نفذتها القوات الروسية الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته صحيفة النجم الأحمر الرسمية التابعة لها أن "القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 420 طلعة ودمرت أكثر من 910 مواقع للإرهابيين في سوريا".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت الأسبوع الماضي عن تحرير أكثر من 98% من الأراضي من قبضة تنظيم "داعش" في سوريا، كما قام الطيران الروسي بتدمير أكثر من 1320 موقعا للإرهابيين.

واستهدفت قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) خلال تشرين الثاني المنصرم، عدة ضربات الى مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم التكفيري.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الارهابيين.

سيريانيوز