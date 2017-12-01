أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الجمعة، عن سقوط مروحية عسكرية تابعة للجيش النظامي في ريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان “اتحاد قوات جبل الشيخ” التابع لـ"الجيش الحر" أسقط طائرة مروحية لقوات النظامي في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي.

وأضافت المصادر ان المروحية سقطت قرب بلدة زاكية (22 كم غرب دمشق)، بعد استهدافها بصاروخ موجه، مشيرا أن الطيار قفز بمظلته ضمن مناطق قوات النظامي.

من جانبها، أكدت مصادر موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط الطائرة المروحية اثر تعرضها لصاروخ غرب بلدة كناكر قرب اتستراد السلام، مؤكدة عدم وجود معلومات عن الطيار.

وتابعت المصادر الموالية ان فرق الإطفاء تتوجه إلى مكان سقوط الطائرة غرب كناكر واتستراد السلام لإخماد الحريق .

ويشهد محيط تلة بردعيا قرب بلدة بيت جن (62 كم غرب دمشق) مؤخرا معارك بين قوات النظامي و"قوات جبل الشيخ" في محاولة الأولى لاقتحامها، حيث تمكنت قبل يومين من السيطرة على السلسلة الشرقية لتلة بردعيا الاستراتيجية إلى الجنوب الغربي من قرية كفر حور.

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز