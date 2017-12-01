أعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، يوم الجمعة، عدم وجود أي شروط لدى السلطات السورية لإجراء المفاوضات، وهي جاهزة للحوار مع الجميع.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن حداد قوله ان "أي حوار يعقد بأي صيغة كانت، سواء في جنيف أو في أي مكان آخر، يجب أن يكون دون شروط مسبقة".

ويأتي تصريح السفير السوري لدى موسكو، بعد أن كان المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا قال يوم الخميس انه اقترب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وكان دي مستورا قد أعرب عن تفاؤله إزاء هذه المرحلة التفاوضية ورأى أنها ستكون مختلفة كثيرا عن سابقاتها، فيما دعا المعارضة والحكومة إلى عدم طرح أي شروط مسبقة والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تشكك في شرعية الطرف الآخر.

وحول مؤتمر الحوار الوطني قال حداد إنه "يشمل طيفا واسعا من ممثلي المنظمات الاجتماعية والأحزاب"، مشيرا الى ان "هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول هامة".

وسبق لوزارة الخارجية والمغتربين أن أعلنت قبل أيام موافقة السلطات السورية على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الروسية.

وتسعى روسيا بالتنسيق مع شركائها للتحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

سيريانيوز