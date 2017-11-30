عقد وفد النظام برئاسة بشار الجعفرى يوم الخميس جلسة محادثات رسمية ثانية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار جنيف 8.

وقالت وكالة سانا انه تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية الإنخراط بجدية ومسؤولية في الحوار حيث تناولت جلسة اليوم ورقة المبادىء الأساسية التي كان وفد الجمهورية العربية السورية قد قدمها سابقا ومنذ عدة أشهر.

وكان وفد النظام عقد مساء الاربعاء أولى جلساته مع المبعوث الخاص بمقر الأمم المتحدة في جنيف وجرى خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بدفع الحوار السوري السوري قدما والتأكيد على أهمية عدم وضع الشروط المسبقة التي من شأنها عرقلة الحوار وتقويضه.

ووصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري امس الاربعاء, إلى جنيف بعد امتناعه عن الحضور الثلاثاء، إلى المحادثات بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اجتمع، في وقت سابق،: مع وفد النظام السوري، وقال بهذا الشأن "نحن أجرينا محادثة طويلة ومفيدة مع وفد الحكومة".

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.