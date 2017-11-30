اعترف التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), يوم الخميس, بمسؤوليته عن قتل 800 مدني في سوريا والعراق, منذ بدء عملياته العسكرية ضد التنظيم..

وأشار التحالف, في بيان, نشرته وكالات أنباء, " إلى انه "مازال يتحمل المسؤولیة عن أي عمل قد یتسبب بإصابات غیر مقصودة أو خسائر في أرواح المدنیین“.

ولفت البيان الى ان التحالف مازال "يحقق في 695 تقريرا عن قتلى مدنيين في سوريا والعراق".

وكان التحالف أقر في شهر ايلول الماضي بمقتل 735 مدنيا في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".