أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مؤتمر جنيف، ، أنه سلم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مقترحات حول تسوية الأزمة في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، يحيى العريضي، بعد لقائه، يوم الخميس في جنيف، المبعوث الأممي: "لقد خضنا نقاشا جيدا مع المبعوث الخاص، السيد ستيفان دي ميستورا، حول طريق تحقيق التقدم في محادثات جنيف", مضيفا "الآن نحن نتطلع إلى الانتقال إلى مفاوضات جادة حول الانتقال إلى الحرية في سوريا، الحرية للمعتقلين، الخلاص من العنف لشعبنا بأكمله".

وتابع المتحدث باسم وفد المعارضة السورية الموحد إلى جنيف "قدمنا أفكارا للنقاش باسم وفدنا الموحد، وهذه أولى ثمار اجتماع الرياض الموسع لقوى الثورة والمعارضة", لافتا الى أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا, ونحن مستعدون أن نبقى منخرطين في المحادثات بقدر ما يتطلبه الأمر."

وتوجه دي ميستورا، بعد عقده اجتماعا مع المعارضة، إلى قاعة أخرى في مقر الأمم المتحدة في جنيف للقاء وفد الحكومة السورية.

وقال المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا في مؤتمر صحفي الخميس ان المرحلة الثانية من جنيف 8 ستبدأ في 5 كانون الاول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, مشيرا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وانطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا يوم الثلاثاء للتركيز على مناقشة مسألتي الدستور والانتخابات.

وكان دي مستورا قد أعرب عن تفاؤله إزاء هذه المرحلة التفاوضية ورأى أنها ستكون مختلفة كثيرا عن سابقاتها، فيما دعا المعارضة والحكومة إلى عدم طرح أي شروط مسبقة والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تشكك في شرعية الطرف الآخر.