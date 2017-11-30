قال مسؤول روسي، يوم الخميس، إن موسكو تستعد لسحب قواتها العسكرية من روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قوله ان "الاستعدادات جارية".

وكان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي قال الأسبوع الماضي إنه من المرجح خفض القوة العسكرية الروسية في سوريا إلى حد كبير وإن انسحابا قد يبدأ قبل نهاية العام.

وخفضت روسيا بالفعل حجم قواتها العاملة في سوريا وسحبت نصف قواتها الجوية من قاعدة حميميم في نيسان الماضي.

وتتخذ القوات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، حيث كانت بدأت نهاية أيلول 2015 عمليات عسكرية في سوريا، دعماً للجيش النظامي ضد مجموعات ارهابية.