قالت وكالة سبوتينك الروسية ان وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للقوات المسلحة الصينية "نمر الليل المظلم" وصلت إلى مدينة طرطوس.

وكان وزير خارجية الصين وانغ يي اشاد خلال لقائه المستشارة السياسية والاعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان ، يوم 23 الجاري، بالجهود السورية في محاربة الإرهابيين من تنظيم "حركة تركستان الشرقية الإسلامية".

وأفادت معلومات صحفية بأن شعبان بحثت مع مسؤولين عسكريين صينيين مشاركة قوات خاصة صينية في محاربة الإرهابيين من "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" الذين رصدت القوات السورية وجودهم في ريف دمشق.